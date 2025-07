A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a operação “Ciente de Tudo” nesta semana para cumprir mandados de prisão e busca relacionados a um roubo ocorrido em setembro de 2024, na zona rural de Vieiras.

Três suspeitos, de 37, 28 e 19 anos, abordaram um casal, de 60 e 57 anos, próximo ao distrito de Santo Antônio do Glória. As vítimas foram amarradas e abandonadas, e tiveram o carro, celulares, dinheiro e joias levados. O veículo foi encontrado no dia seguinte, em Silveira Carvalho.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou áudios em que um dos suspeitos se gabava do crime, dizendo estar “ciente de tudo” e afirmando que atiraria mesmo em idosos ou crianças, caso houvesse reação. O nome da operação faz referência à frase.

O carro usado no crime foi apreendido, e três prisões foram realizadas nos bairros Safira, Recreio e São Joaquim, em Muriaé. Um dos suspeitos continua foragido.

Os envolvidos responderão por roubo qualificado, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.