A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Santa Clara, em Viçosa, na manhã desta quinta-feira (3). A ação resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao crime.

A operação cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência. No local, os policiais encontraram substâncias entorpecentes, balanças de precisão, anotações de contabilidade do tráfico e aparelhos celulares.

De acordo com o delegado Renato Zanco, as provas obtidas reforçam o envolvimento do homem com uma organização criminosa que está sendo investigada.

Após os procedimentos na delegacia, o homem será encaminhado ao sistema prisional. As investigações prosseguem.