Após balear e esfaquear uma mulher de 27 anos, um homem de 50 anos, com histórico criminal por estelionato, tentativa de homicídio, furto e uso de documentos falsos, foi preso em Leopoldina, na madrugada desta quinta-feira (3). A vítima foi socorrida e está consciente. A ocorrência foi registrada nas proximidades de uma boate da cidade.

No local, a Polícia Militar (PM) confirmou que a mulher, identificada como T.V.R., havia sido atingida por um disparo na região do abdômen e por um golpe de faca próximo ao pescoço. A mulher, mesmo ferida, conseguiu identificar o agressor como "Antônio", mais conhecido como "Chacrinha".

Com as informações, os militares iniciaram as buscas nas imediações e no bairro Bandeirantes. O suspeito foi localizado em sua residência. Após um longo período de negociação, ele permitiu a entrada da PM, mas a arma do crime não foi encontrada no imóvel.

O autor foi levado para atendimento médico e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

leopoldina