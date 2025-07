Uma operação integrada desarticulou, nessa quarta-feira (3), um depósito de cigarros comercializados ilegalmente em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A operação começou na noite de terça-feira (2), após a PRF identificar um veículo suspeito que seguiu até um galpão na cidade. A Polícia Militar manteve vigilância no local enquanto o MPMG obteve, com agilidade, o mandado de busca e apreensão.

Com o mandado expedido, as equipes entraram no imóvel na manhã de quarta-feira e encontraram um grande estoque de cigarros ilegais, indicando a existência de uma estrutura organizada para o comércio clandestino do produto.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos.