Durante operação conjunta entre a Polícia Militar de Além Paraíba e a Guarnição Tático Móvel de Leopoldina, realizada na tarde de quarta-feira (3), um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Terra do Santo.

Após cerca de 20 minutos de vigilância, os militares identificaram movimentação suspeita envolvendo três indivíduos. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram em direções diferentes. Um deles, já conhecido por envolvimento com o tráfico, foi detido. Com ele, foram encontrados uma porção de maconha e R$ 104,50.

Durante as investigações, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 43 pinos de cocaína e 40 buchas de maconha, todas etiquetadas com a sigla da facção Comando Vermelho. Os outros dois suspeitos já foram identificados, mas conseguiram fugir.

O menor e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.