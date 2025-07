Um homem suspeito de uma série de furtos de betoneiras em diversas cidades da região foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3), após ser surpreendido por uma de suas vítimas no município de Resende Costa.

O suspeito foi flagrado no momento em que tentava colocar uma betoneira em uma Fiat Fiorino branca, dentro do terreno da vítima em Resende Costa. Ao ser descoberto, ele fugiu, mas a vítima conseguiu anotar a placa do veículo.

Com os dados, a Polícia Militar iniciou as buscas e conseguiu abordar o investigado no município de São Brás do Suaçuí. Dentro da Fiorino, os policiais encontraram outra betoneira, que havia sido furtada no mesmo dia de uma obra no bairro Colônia do Marçal, em São João del Rei.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em São João del Rei, onde foi preso em flagrante. Também foi solicitada a sua prisão preventiva.

A Polícia Civil acredita que o preso esteja envolvido em diversos furtos de betoneiras registrados nos últimos meses em municípios como São João del Rei, Resende Costa, Tiradentes, São Tiago, entre outros. A corporação reforça a importância da colaboração das vítimas e orienta que qualquer pessoa que tenha sofrido furtos semelhantes procure a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. Essa medida é fundamental para o avanço das investigações e para garantir que o autor seja responsabilizado por todos seus crimes.