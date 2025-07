A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar uma ocorrência de agressão registrada na última terça-feira (2), na Rua Marechal Bitencourt popularmente conhecida como "Rua da Cachaça", em São João del-Rei. A vítima é uma mulher transexual, que sofreu lesões corporais durante o ataque.

De acordo com a corporação, as circunstâncias do caso levantam a suspeita de motivação discriminatória, o que poderá configurar a prática de crime de homofobia, conforme a legislação vigente. A investigação também vai analisar se outros crimes foram cometidos durante a ação.

Em nota oficial, a Polícia Civil afirmou que segue empenhada na defesa dos direitos humanos e no combate a qualquer forma de violência e discriminação. A instituição assegura que todas as medidas legais serão adotadas para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

A corporação informou ainda que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações, respeitando o sigilo legal do processo e o interesse da apuração.

O caso gerou indignação entre ativistas e moradores da cidade, reacendendo o debate sobre a segurança da população LGBTQIA+ em espaços públicos e o papel das instituições no enfrentamento à violência motivada por preconceito.