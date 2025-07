Um automóvel roubado foi recuperado neste domingo (6), por volta das 14h30, durante operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) em Leopoldina.

O carro foi localizado no bairro São Cristóvão e estava com placas trocadas. Após consulta, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro em 16 de junho de 2024.

Segundo a PRF, o automóvel estaria sendo usado por um homem de 23 anos, já envolvido em outra ocorrência de receptação de veículos roubados em maio deste ano. O suspeito não foi encontrado.

O carro foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado do Detran. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigação.