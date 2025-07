Um caminhão carregado com chapas de vidro tombou na madrugada desta segunda-feira (7), no km 774 da BR-116, em Leopoldina, após bater com outro veículo de carga. O acidente aconteceu por volta das 3h na Serra da Vileta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão VW/17.250, de 26 anos, perdeu o controle em uma curva à direita, invadiu a contramão e bateu lateralmente em outro caminhão, que transportava galões de água mineral. Após a colisão, o caminhão que transportava vidro tombou sobre a pista, espalhando a carga.

O motorista do veículo tombado sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital local pela equipe de socorro da concessionária. Já o condutor do segundo caminhão, de 24 anos, não se feriu.

O trânsito no local está em meia pista, com fluxo alternado, devido à carga espalhada.

