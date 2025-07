Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante a realização da operação “Batida Policial”, após serem flagrados em atividade relacionada ao tráfico de drogas no em Viçosa, na última sexta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 10h da manhã, quando a PM, já ciente da existência de um imóvel na Rua João Batista Silva utilizado como ponto de venda de entorpecentes, realizou o monitoramento do local. Os militares observaram movimentação intensa de usuários fazendo contato com um morador da residência.

Durante a vigilância, um indivíduo foi visto se aproximando do imóvel e, após fazer contato, saiu rapidamente. Ele foi abordado pela PM na Rua Silva Araújo e identificado como alguém já conhecido por envolvimento com o tráfico. Durante a revista, o suspeito — que havia saído recentemente do presídio e cumpre pena em regime domiciliar — admitiu portar 20 pedras de crack e a quantia de R$ 505,00 em dinheiro. Ele alegou ser usuário e que adquiriu maior quantidade para evitar idas frequentes ao ponto de venda.

Com base nas informações, os policiais dirigiram-se ao endereço indicado e visualizaram um segundo indivíduo na janela do andar superior do imóvel. Ao notar a presença da equipe, o homem correu para o interior da casa. Sons de água corrente e barulhos de baldes foram ouvidos, sugerindo o descarte de substâncias ilícitas.

O suspeito, de 21 anos, foi detido após abrir o portão, que era reforçado com chapas e barras de aço. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular e localizaram potes utilizados para armazenar entorpecentes no interior da residência.

Ambos os envolvidos, com 21 e 27 anos, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.