Um homem foi preso, após assaltar um comércio de materiais de construção na Rua Dr. Altamiro Conceição Saraiva, no bairro Fátima, em Viçosa, nesse sábado (6). A ação da Polícia Militar (PM) resultou, além da prisão do suspeito, na recuperação dos bens roubados.

De acordo com informações da PM, equipes foram acionadas imediatamente após o roubo, que teria sido praticado com uma faca. O autor do crime fugiu a pé, o que levou os policiais a iniciarem um cerco na região.

As equipes conseguiram localizar o suspeito em uma residência. Com ele, a polícia encontrou a quantia de R$ 475, todo o valor roubado do estabelecimento e a faca utilizada no assalto. Durante a abordagem, foram apreendidos também quatro pinos de cocaína.