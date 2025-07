O Procon-MG multou em R$ 159.120,46 uma agência do Banco do Brasil em Belo Horizonte por descumprir normas de atendimento ao consumidor. A investigação da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor apontou que o banco não informava adequadamente os clientes sobre motivos para recusa de pagamentos ou cheques e mantinha essas orientações apenas em fichários, em vez de totens, como exige a legislação.

Também foi constatada a ausência de divisórias entre os caixas eletrônicos, o que fere as normas de proteção à privacidade.

Em defesa, o banco alegou que a agência é do tipo “Estilo”, com acesso restrito, e que os terminais são projetados para evitar a visualização por terceiros. Afirmou ainda que a segurança é fiscalizada pela Polícia Federal e que os totens estariam disponíveis.