Uma ação conjunta realizada na última sexta-feira (4), pela Polícia Militar de Meio Ambiente e fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), flagrou diversas irregularidades em um imóvel no município de Ervália, em resposta a denúncias de abate clandestino, maus-tratos a animais e poluição ambiental.

Durante a operação, um homem foi visto no local, mas fugiu ao perceber a chegada das equipes. No interior da propriedade foram encontradas quatro carcaças de gado com sinais de abate cruel, carnes expostas fora da câmara fria, vísceras espalhadas, baldes com sangue recente e uma marreta usada possivelmente como instrumento de abate (prática proibida por lei). Havia também um gato circulando entre os resíduos e uma caminhonete com motor quente, com carne e sangue na carroceria.

O sistema de tratamento de efluentes do local apresentava falhas, e resíduos sólidos estavam sendo despejados em um córrego, indicando contaminação ambiental. Não foi localizada a pistola pneumática exigida por lei para o abate humanitário de bovinos.

O sócio do empreendimento compareceu posteriormente e alegou falha técnica no equipamento de insensibilização. Ele também não apresentou licença ambiental válida, apenas uma certidão de dispensa que não contempla a atividade realizada.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e ao Ministério Público. Os responsáveis que fugiram ainda não foram localizados.