Em uma ação de patrulhamento na zona rural de Carandaí, na manhã dessa terça-feira (08), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta Yamaha XTZ que estava escondida em uma capineira. O veículo, que não possuía placa, apresentava sinais claros de adulteração, com o chassi completamente raspado, dificultando a identificação.

O proprietário, ao perceber a presença policial, fugiu para uma área de mata, tomando rumo ignorado. Apesar de buscas nas proximidades, o suspeito não foi localizado.

Durante a vistoria no local, a PM constatou que a motocicleta estava com sinais evidentes de irregularidade, sendo imediatamente apreendida e guinchada para o pátio credenciado. A ação reforça o compromisso das forças de segurança no combate à adulteração e clonagem de veículos, principalmente em regiões rurais, onde tais práticas são recorrentes.

A Polícia Militar segue com as investigações para tentar identificar e prender o responsável pela adulteração e fuga.