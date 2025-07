O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de um homem acusado pelo homicídio e ocultação de cadáver de Isabela Santos Barcelas Ferreira, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A sentença, proferida nesta terça-feira (8), estipulou pena de 26 anos e 9 meses de reclusão.

O crime ocorreu em 2 de novembro de 2023, no bairro Alterosa II. O corpo da vítima ainda não foi localizado. Apesar disso, o Conselho de Sentença acatou todas as teses apresentadas pelo MPMG, incluindo as qualificadoras do homicídio e o crime de ocultação.

O caso ainda envolve outros réus, alguns foragidos e um adolescente, em processo desmembrado. Um inquérito paralelo em Belo Horizonte apura outro homicídio ocorrido no mesmo dia, que pode ter ligação com o crime em Betim.