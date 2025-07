Um homem foi condenado a mais de 37 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado do enteado de oito anos, em Inhapim, no Vale do Rio Doce. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (7).

O crime aconteceu em 21 de dezembro de 2023. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu entregou, de forma dolosa e omissiva, uma arma de fogo carregada à enteada de 13 anos. Sem saber manusear o armamento, a adolescente disparou acidentalmente contra o irmão mais novo, que morreu na hora.

O padrasto foi preso preventivamente em 31 de dezembro e segue detido desde então. Ele foi condenado a 36 anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção, em regime fechado, com execução imediata da pena.

O júri reconheceu três qualificadoras: uso de meio que resultou em perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido por padrasto contra menor de 14 anos. O réu também foi condenado por corrupção de menores, embriaguez ao volante e posse ilegal de arma de fogo.