O Departamento de Cultura e Turismo de Matias Barbosa está realizando, até 12 de agosto, o cadastro e a renovação da Carteirinha do Artesão. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Casa do Artesão ou na Biblioteca Dona Glorita, ao lado do Centro Cultural, na Praça da Bandeira.

Artesãos já cadastrados devem renovar o documento. Quem ainda não possui a carteirinha pode se inscrever pela primeira vez, apresentando uma foto 3x4 e um documento de identidade. A emissão leva até cinco dias úteis.

A carteirinha garante o reconhecimento da atividade artesanal, conforme a Lei Municipal nº 1.071/2010, e oferece benefícios, como descontos na compra de insumos em comércios locais e de cidades vizinhas.