A Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma operação que resultou na prisão de cinco pessoas foragidas da Justiça nas cidades de Conselheiro Lafaiete e Congonhas, nessa terça-feira (8).

Em Conselheiro Lafaiete, houve três prisões. Nos bairros São João e Manoel de Paula, dois homens, de 30 e 50 anos, com mandados de prisão em aberto, foram achados.



A terceira prisão na cidade ocorreu no bairro Parque dos Bandeirantes. Um foragido de 31 anos foi localizado e, ao perceber a presença policial, tentou fugir para o interior de um imóvel. A equipe policial precisou entrar na residência, onde, além do procurado, também foi abordado um jovem de 19 anos, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ação nesta residência, a Polícia Militar apreendeu 21 papelotes de cocaína, uma réplica de pistola, dois aparelhos celulares, a quantia de R$ 112 em dinheiro e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Os outros dois foragidos foram detidos em Congonhas. Um deles foi localizado no bairro Alvorada, após denúncia. O outro foi encontrado durante o atendimento a uma ocorrência no bairro Fonte dos Moinhos. Ambos de 29 e 31 anos.

Todos os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.