A Polícia Militar (PM) apreendeu uma barra de maconha e 11 pedras de crack, em Desterro de Entre Rios, nessa terça-feira (8), em um terreno na região central da cidade. A ação ocorreu após uma denúncia anônima via 181, o Disque Denúncia Unificado.

As informações relatavam que um homem em atitude suspeita foi visto no local, escondendo um objeto não identificado. No terreno, as equipes da PM realizaram uma varredura, que resultou na localização dos entorpecentes. Contudo, nenhum suspeito foi encontrado durante a operação.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.