O Tribunal do Júri de Virginópolis condenou, nessa terça-feira (8), um homem a 32 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O crime ocorreu na noite de 21 de setembro de 2024, no centro de Sardoá, no Vale do Rio Doce.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o autor atirou contra a vítima por não acreditar em seu nome. O crime foi cometido de forma repentina, dificultando a defesa da vítima, que não conhecia o agressor. Uma criança de nove anos presenciou o homicídio.

A condenação foi resultado da atuação conjunta entre Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário. O promotor de Justiça Lucas Augusto Resende Monteiro destacou que a pena reflete a gravidade do crime e o compromisso do Estado no combate à violência.