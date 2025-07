Na noite da última quarta-feira (9), um carro com sinais de clonagem foi apreendido no bairro Residencial São Caetano, em São João del-Rei. A ação ocorreu por volta das 18h45, após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre um VW/Gol branco com placa suspeita, que estaria sendo conduzido por um jovem de 21 anos.

Durante patrulhamento da 303ª Companhia Tático Móvel, os policiais localizaram o veículo estacionado. O condutor relatou ter adquirido o automóvel por meio de uma troca envolvendo outro carro, uma quantia em dinheiro, um computador e uma bicicleta. A negociação teria sido feita com um jovem de 22 anos.

Ao verificarem a documentação e os dados de identificação do veículo, os militares constataram que a placa pertencia a outro carro de mesmas características registrado em Governador Valadares. O verdadeiro dono foi localizado por chamada de vídeo e confirmou que seu automóvel estava em perfeitas condições e uso regular.

Através da análise do chassi, descobriu-se que o Gol apreendido havia sido furtado em Belo Horizonte no mês de janeiro deste ano. Diante da situação, o comprador levou os policiais até o suposto vendedor, que negou envolvimento. No entanto, comprovantes de transferência bancária e o depoimento de uma testemunha que presenciou a negociação reforçaram as evidências contra ele.

Ambos os jovens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Plantão. O veículo clonado foi removido para um pátio credenciado, onde ficará à disposição da Justiça.