O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou à Prefeitura de Santa Bárbara e aos organizadores do “47º Torneio Leiteiro e 31ª Cavalgada” a adoção de medidas para garantir o bem-estar dos animais durante o evento, realizado de 10 a 13 de julho. A principal orientação foi a não realização de provas de rodeio.

A Recomendação, expedida pela Promotoria de Justiça local com apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais (Ceda), destaca que práticas típicas de rodeios violam normas legais de proteção aos animais e podem configurar crime de maus-tratos, conforme a Constituição Federal e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

O documento também orienta que o município assegure a integridade física dos animais e a segurança de todos os participantes, exigindo do organizador o cumprimento de todas as normas legais. A organização do evento deve seguir protocolos específicos antes, durante e após as atividades, inclusive para torneios leiteiros e cavalgadas.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que as provas de rodeio foram canceladas e que o valor dos ingressos será reembolsado.

