Na manhã desta sexta-feira (11), uma carreta com cavalo mecânico tombou na Avenida Comandante Jacinto S. S. Lima, a “Beira Rio”, no centro de Ubá. O acidente ocorreu por volta das 8h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

O motorista foi retirado do veículo por uma ambulância terceirizada e encaminhado para atendimento médico. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Devido à proximidade com uma academia ao ar livre e ao intenso fluxo de pedestres, os bombeiros realizaram a elevação parcial da carga e vasculharam o local em busca de possíveis vítimas, mas ninguém mais foi encontrado.

Parte da carga ainda aguarda remoção com apoio de guincho. Os bombeiros seguem no local devido ao risco de incêndio por vazamento de combustível.