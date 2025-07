Um incêndio em uma residência de dois pavimentos mobilizou o Corpo de Bombeiros, em Rio Novo, nessa sexta-feira (11).

De acordo com o relato oficial, no local, o segundo andar da casa já estava em chamas e com risco iminente de desabamento. A intervenção de um bombeiro de aeródromo conteve a propagação inicial do fogo, evitando que as chamas atingissem outras residências.

Na sequência, as equipes efetuaram o combate direto ao incêndio e realizaram o rescaldo. A área foi isolada e aguarda a avaliação da Defesa Civil do município para determinar a extensão dos danos e as condições de segurança da estrutura. Não há informações sobre vítimas.