O cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, se envolveu em um acidente na tarde de domingo (13), na BR-040, próximo a Juiz de Fora. Ele estava em uma caminhonete Trailblazer blindada, acompanhado de seu segurança, quando precisou desviar de um carro que freou bruscamente à sua frente e acabou colidindo lateralmente com um VW Nivus, que seguia no sentido Juiz de Fora – Belo Horizonte.

O Nivus era conduzido por um tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, que estava de folga. O militar recusou atendimento pré-hospitalar, apesar de sofrer pequenas escoriações.

Fabiano também não quis atendimento médico. Já o segurança, que sofreu um corte leve na mão, será encaminhado pela concessionária responsável pela rodovia para receber sutura.

Após o ocorrido, o cantor entrou em contato com amigos que o buscarão em Juiz de Fora para levá-lo ao Rio de Janeiro, onde ele tem um show agendado ainda hoje.