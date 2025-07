Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã de sexta-feira (11), em um pasto à beira de uma estrada vicinal na comunidade rural Argola, em Correia de Almeida, distrito de Barbacena. A Polícia Militar foi acionada por um morador da região e confirmou a veracidade da informação.

A vítima, possivelmente um jovem negro e magro, estava com o rosto coberto por um pano semelhante a um tapete. O corpo apresentava perfurações no tórax e um possível ferimento por arma de fogo nas costas, além de indícios de já estar carbonizado antes de ser deixado no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Na mesma madrugada, por volta das 5h40, uma moto Yamaha/Factor YBR 125k, de cor preta, foi encontrada carbonizada próximo à linha férrea em Ressaquinha, após uma denúncia anônima. Não havia corpo no local. A motocicleta pertencia a um homem de 23 anos, que esteve preso até o dia 21 de maio, e é apontado como possível vítima do homicídio.