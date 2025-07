Três pessoas da mesma família foram internadas em estado grave, na tarde de domingo (14), após uma suspeita de envenenamento no bairro Dico Leite, em Cataguases.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 15h15. V.C.S., de 51 anos, chegou ao Hospital de Cataguases com seu filho, S.A.C., de 6 anos, em parada cardiorrespiratória. A criança foi internada em estado gravíssimo na UTI. Pouco depois, V.C. também começou a convulsionar e foi hospitalizado.

A companheira dele, M.A.C.G.A., de 61 anos, foi encontrada inconsciente em casa com cortes nos pulsos, pescoço e tórax, além de sinais de envenenamento. Ela foi levada ao hospital pelo filho, O.G.

A polícia suspeita que M.A. tenha envenenado o companheiro e o enteado, que estava com o pai em visita de fim de semana, e depois tentado tirar a própria vida. A perícia recolheu frascos com líquidos escuros e amarelos, além de um pó escuro e uma amostra do feijão que estava na panela. O tipo de veneno ainda não foi identificado.

O local foi isolado e a Polícia Civil investiga o caso, registrado como tentativa de homicídio e tentativa de suicídio. Todos seguem internados.