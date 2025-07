A Polícia Militar recuperou uma caminhonete Fiat Strada clonada, na cidade de Rio Espera, nessa sexta-feira (11). Um homem de 60 anos foi preso em flagrante.

A ação teve início durante patrulhamento de rotina pela região central do município. Policiais Militares suspeitaram da caminhonete de cor branca, ao notar indícios de adulteração no veículo.

Após consulta aos sistemas, foram detectadas divergências nos dados, incluindo um registro do veículo circulando em Teófilo Otoni. Uma vistoria mais detalhada confirmou as suspeitas: tratava-se de uma Fiat Strada com sinalização de furto ou roubo em Belo Horizonte.

O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado.