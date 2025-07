A Polícia Militar realizou duas prisões de foragidos da justiça nessa segunda-feira (14), em Ouro Branco.

No bairro Luzia Augusta, um homem de 30 anos foi encontrado. Já no bairro Campo Novo, um jovem de 22 anos que além de ter um mandado de prisão pelo crime de homicídio, também foi abordado com uma barra de maconha, que foi apreendida.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.