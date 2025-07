A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que investigava o trágico acidente de trânsito ocorrido no dia 7 deste mês, na Rodovia MG-447, em Cataguases, que resultou na morte de um motociclista. O motorista responsável foi indiciado por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual.

A investigação detalhada, que incluiu análises técnicas, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, apontou que o motorista estava dirigindo sob efeito de álcool, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e trafegava na contramão. Essa combinação de infrações culminou na colisão frontal com uma motocicleta, causando a morte imediata do motociclista.

O laudo pericial confirmou que o automóvel estava em trajetória irregular no momento do impacto e descartou outras versões apresentadas durante a apuração. A materialidade do crime foi corroborada por exames técnicos e pelo laudo de necropsia da vítima.

As investigações também revelaram um histórico do indiciado: ele já possuía antecedente criminal recente por embriaguez ao volante. Segundo o delegado Conrado Rodrigues Guedes, responsável pelo caso, "a soma das circunstâncias apuradas — embriaguez, condução sem habilitação, trânsito pela contramão e o histórico recente de infração semelhante — evidencia o absoluto desprezo do investigado pela vida humana e pela ordem pública."

Com base no conjunto probatório, o motorista foi indiciado por homicídio doloso (Art. 121, caput, do Código Penal), na modalidade de dolo eventual. Isso significa que, ao conduzir o veículo em condições extremamente perigosas e em total desrespeito à legislação de trânsito e à vida humana, ele assumiu o risco de provocar o resultado morte.

O inquérito foi devidamente relatado e já encaminhado ao Poder Judiciário. O investigado permanece preso preventivamente, à disposição da Justiça, aguardando os próximos desdobramentos do processo.