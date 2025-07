A Prefeitura de Matias Barbosa realiza, nesta sexta-feira (18), o evento “Vida em Movimento” no Parque Represa Monte Alegre. Aberta ao público, a programação será das 8h30 às 11h, com atividades voltadas à saúde, preservação ambiental e uso consciente dos espaços públicos.

Entre as ações previstas estão plantio e doação de mudas nativas, ginástica ecológica, sessões de alongamento com fisioterapeuta e participação do projeto “Recicla Óleo Matias”, que orienta sobre o descarte correto do óleo de cozinha.

De acordo com o engenheiro ambiental Caio Colucci, o evento busca promover a integração entre comunidade, natureza e qualidade de vida, reforçando a importância das áreas verdes urbanas para o bem-estar físico, mental e ambiental.





