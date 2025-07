A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 30 anos que possuía mandado de prisão em aberto, na cidade de Santos Dumont, nessa quarta-feira (16).

Após tomar conhecimento do mandado, as autoridades iniciaram as buscas. Ele foi localizado em sua residência, no bairro Quarto Depósito.

O homem foi detido no local e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Barbacena. O motivo do mandado não foi divulgado pela PM.