A Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos em uma operação que resultou na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico, nessa quarta-feira (16). O autor, envolvido com o comércio de entorpecentes em Conselheiro Lafaiete e cidades vizinhas, foi detido após uma tentativa de fuga pela Rodovia MGC 383.

A ação teve início quando o suspeito foi flagrado saindo de Conselheiro Lafaiete em uma motocicleta. O veículo tinha placa adulterada com fita isolante e um dispositivo antirradar acoplado. E as informações foram compartilhadas com a PM nos municípios de São Brás do Suaçuí e Jeceaba.

Durante o trajeto, ao perceber a presença policial, o homem iniciou manobras perigosas, transitando pela contramão e colocando em risco outros motoristas na via. Apesar das tentativas de fuga, ele foi interceptado em São Brás do Suaçuí.

No momento da abordagem, a Polícia Militar encontrou drogas em posse do suspeito. As buscas foram estendidas à sua residência, localizada no bairro São João, com o apoio da cadela farejadora Hilda. No local, foram encontrados mais entorpecentes e materiais ligados ao tráfico, inclusive no interior de um carro pertencente ao indivíduo.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 11 frascos de lança-perfume, uma barra de maconha e uma porção da substância, uma bucha, dois tabletes e uma faca com resquícios de droga, além de três pinos de cocaína e uma pedra de crack. Entre os materiais utilizados no tráfico, foram apreendidos uma balança de precisão, um aparelho celular, um carregador portátil para celular, um caderno com anotações e contabilidade referentes ao comércio de drogas, a motocicleta adulterada e o veículo do autor. A quantia de R$ 147 em dinheiro e vários cartões bancários também foram recolhidos.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa e adulteração de veículo.