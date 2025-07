Um homem de 34 anos foi preso na manhã de quinta-feira (17) por posse ilegal de munição em Dores de Campos. A ação ocorreu por volta das 9h25, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Cachoeirinha.

O suspeito foi abordado em via pública e, ao ser informado da ordem judicial, negou a existência de material ilícito em sua casa. No entanto, durante buscas no imóvel, os policiais do 38º BPM localizaram, dentro de um cofre, uma caixa com 50 cartuchos intactos de calibre .22, da marca CBC.

O homem afirmou que havia recebido a munição como garantia de um empréstimo feito a um indivíduo desconhecido. Nenhum outro item irregular foi encontrado. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão, junto com o material apreendido.