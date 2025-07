A Polícia Militar recuperou, na tarde de quinta-feira (17), uma motocicleta furtada no Bairro Jardim, em Barbacena. O veículo, uma Honda CG Titan 150cc vermelha, foi localizado em um condomínio no Bairro Grogotó.

Durante as diligências, um homem de 21 anos foi abordado e apresentou diversas contradições. Ele afirmou que o autor do furto seria um adolescente de 17 anos. O jovem não foi localizado até o fechamento da ocorrência. O homem foi preso e as buscas pelo adolescente continuam.