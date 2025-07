A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas durante o cumprimento de mandado, no bairro Profeta, em Congonhas, nessa quinta-feira (17). A ação resultou também na prisão de um homem de 39 anos.

Com base em informações prévias que levaram à expedição do mandado, a equipe policial se dirigiu à residência do suspeito. No local, o morador admitiu possuir drogas.

As buscas foram intensificadas com o auxílio da cadela farejadora Nix, que indicou a presença de entorpecentes escondidos tanto no veículo do indivíduo quanto em uma área de mata nas proximidades do imóvel.

Ao todo, foram apreendidas 12 barras e meia de maconha, porções de cocaína e crack. Além das drogas, foram encontrados materiais que indicam o comércio das substâncias ilícitas: três balanças de precisão, um notebook, dois aparelhos celulares, um veículo e a quantia de R$ 750.

O morador foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete.

