Uma ambulância da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, uma Fiat Fiorino branca, foi furtada na madrugada desta sexta-feira (18). O veículo estava estacionado na área aberta do Ginásio Poliesportivo Deputado Agostinho Campos Neto, com a chave na ignição.

Os responsáveis pelo veículo notaram a ausência da ambulância na manhã de hoje, acionando a Polícia Militar (PM). Até o momento, não há informações sobre a localização da ambulância ou dos responsáveis pelo furto.

PM orienta sobre cuidados para evitar furtos e roubos de veículos:

Diante do ocorrido, a Polícia Militar reforça a importância de medidas preventivas para inibir a ação de criminosos e evitar furtos e roubos de veículos. A corporação destaca que a maioria dos casos pode ser evitada com a adoção de hábitos simples de segurança:

- Nunca deixe as chaves na ignição: Mesmo em garagens ou por curtos períodos, a chave no contato facilita a ação de ladrões.

- Não exponha objetos de valor: Bolsas, celulares e outros itens de valor visíveis no painel ou nos bancos chamam a atenção de criminosos, aumentando o risco de arrombamentos.

- Mantenha portas travadas e vidros fechados ao sair do veículo.