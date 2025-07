Na madrugada de sábado (19), um motorista de aplicativo de 67 anos foi vítima de roubo enquanto trabalhava em Barbacena. Ele relatou à Polícia Militar que atendeu a uma corrida partindo do Bairro Santa Efigênia com destino ao Bairro Santa Cecília, transportando dois passageiros.

Durante o trajeto, nas proximidades de um bar no Bairro Pontilhão, um dos ocupantes ordenou que o carro fosse parado, enquanto o outro encostou um objeto em seu pescoço, aparentando ser uma arma de fogo. Os criminosos levaram dois celulares, cerca de R$160 da carteira da vítima e mais R$140 que estavam em uma caixinha no console do veículo. Em seguida, obrigaram o motorista a seguir dirigindo até o Bairro Santa Efigênia, passando pelo Novo Horizonte, sob ameaças constantes.

A vítima não conseguiu identificar os assaltantes nem confirmar se a arma era verdadeira. A Polícia Militar iniciou diligências e, no início da tarde, chegou à identidade dos suspeitos. Um cerco foi montado no Bairro Santa Efigênia, onde um dos envolvidos foi localizado e preso após resistir à abordagem. Um dos celulares roubados foi encontrado escondido sob uma coberta.

O suspeito detido indicou o comparsa, que também foi localizado. Na residência dele, os policiais encontraram uma réplica de arma de fogo escondida em uma sacola atrás de um armário. Ele confessou ter usado o objeto no crime. O segundo celular roubado não foi recuperado, pois, segundo os suspeitos, foi trocado por entorpecentes.

Os dois homens, de 27 e 32 anos, foram presos e encaminhados à delegacia, junto com os materiais apreendidos.

