Na tarde de sábado (19), a Polícia Militar foi acionada no Bairro Córrego do Ouro, em Santos Dumont, para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver.

No local, o corpo de um homem de 84 anos foi localizado dentro da residência. O Samu confirmou o óbito. Como o idoso era natural de outro estado, os policiais fizeram contato com familiares após buscas no imóvel.

Durante a ação, os militares notaram a presença de muitas ferramentas na casa e suspeitaram da existência de arma de fogo. Após buscas, encontraram uma garrucha calibre .38 debaixo do colchão, além de 13 munições do mesmo calibre e uma munição calibre 762.

A arma e as munições foram apreendidas.

