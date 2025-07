Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação deflagrada por equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar (BPM) no bairro Bela Vista, na noite dessa sexta-feira (18), em São João del Rei. A ação foi motivada por diversas denúncias anônimas que indicavam intensa movimentação de tráfico em um imóvel na região.

A operação teve início quando um homem de 36 anos foi abordado no bairro Fábricas, após ser flagrado saindo da residência alvo das denúncias. Os policiais localizaram duas pedras de crack aos seus pés. O indivíduo confessou ser usuário e afirmou ter comprado a droga por R$ 10. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão por porte de entorpecente para consumo pessoal.

Com as informações confirmadas, os militares se dirigiram ao imóvel denunciado, onde o portão da garagem estava trancado com corrente e cadeado, e as janelas e portas fechadas, apesar das luzes acesas. Uma mulher de 42 anos que estava no local alegou não ter as chaves do portão. Pouco depois, um homem de 41 anos, também morador, apareceu e recusou-se a abrir o acesso, forçando os policiais a arrombar o portão.

Durante a abordagem, o homem resistiu às ordens policiais e precisou ser contido com técnicas de imobilização e algemas. A mulher também demonstrou comportamento exaltado e precisou ser contida. Ambos foram levados para o interior da residência para buscas.

No imóvel, a polícia encontrou R$ 452 em dinheiro, sete aparelhos celulares, uma balança digital e diversos sacos plásticos, comumente utilizados para embalar drogas. Os policiais também identificaram uma claraboia nos fundos da residência e, com o apoio de vizinhos, conseguiram acessar um telhado próximo. Lá, localizaram mais entorpecentes: 13 papelotes de cocaína, uma porção maior da mesma droga, um tablete de maconha e uma segunda balança digital.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.