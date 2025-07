Uma operação policial realizada, na região central de Andrelândia, resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desse sábado (19). A ação foi desencadeada após denúncias anônimas indicarem intensa movimentação de entorpecentes em um estabelecimento conhecido na área.

A primeira abordagem ocorreu em um bar local, onde uma pessoa, cuja identidade não foi divulgada, foi localizada. Após busca pessoal, os policiais encontraram três pinos de cocaína, além de mais 20 pinos da mesma substância escondidos em suas roupas íntimas.

Durante o interrogatório, a suspeita confessou que havia mais drogas em sua residência. No imóvel, os policiais encontraram 17 sacos plásticos contendo cocaína. As investigações também apontaram a possível participação de um segundo indivíduo, um homem de 27 anos.

Este segundo suspeito foi localizado em um ponto de venda de espetinhos, sendo abordado logo após descer de uma motocicleta. Com ele, a polícia apreendeu R$ 525 em dinheiro trocado. Na motocicleta, foram encontrados quatro munições intactas de calibre .38 e um revólver do mesmo calibre, além de 20 embalagens de cocaína. O celular do suspeito também foi apreendido.

Ambos os envolvidos receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O segundo suspeito também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Os celulares, a motocicleta e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia.

