Uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Matosinhos, em São João del Rei, na noite desse domingo (20). Um adolescente de 15 anos foi alvo de disparos de arma de fogo nas proximidades de um estabelecimento comercial. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

Conforme apuração inicial, a vítima estava em uma praça com um amigo quando foram alertados sobre a presença suspeita de uma motocicleta vermelha ocupada por dois indivíduos armados. Pouco tempo depois, a moto foi avistada novamente.

O garupa da motocicleta desembarcou e se dirigiu ao adolescente com uma pergunta em tom intimidador, enquanto o condutor da moto apontava na direção do jovem. Os dois garotos correram em direção a um posto de combustíveis. Durante a fuga, a vítima ouviu um disparo e, ao olhar para trás, viu o garupa empunhando o que parecia ser um revólver calibre .22.

A perseguição continuou pelas ruas do bairro, com a motocicleta seguindo o adolescente até o estacionamento de uma farmácia. No local, o garupa tentou novamente efetuar mais quatro disparos, que falharam. Após as tentativas frustradas, os agressores fugiram.

Imagens de câmeras de segurança da região ajudam na descrição, mostrando dois indivíduos com roupas e capacetes escuros em uma motocicleta vermelha, possivelmente do modelo Yamaha.

A equipe da Polícia Militar conseguiu localizar dois suspeitos, um jovem de 18 anos e outro de 19. Ambos vestiam roupas semelhantes às registradas nas imagens de segurança. Eles foram encaminhados à sede da companhia de polícia para prestar esclarecimentos.

O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.