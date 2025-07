A Fecomércio MG está expandindo sua atuação na Zona da Mata com abertura de uma unidade de serviços do Sesc em Cataguases, por isso oportunidades de trabalho estão abertas e são destinadas a profissionais de diversas áreas. Para atender à população local, especialmente aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo da cidade.

O Sesc em Minas oferece também oportunidades inclusivas.

Confira abaixo os detalhes:

- Agente de Relacionamento - Exclusiva PcDR:



Profissional atuará no atendimento e orientação de clientes, presencialmente e por canais digitais, promovendo os serviços da unidade e realizando vendas. Será responsável por prospecção de clientes, cobranças e apoio à inscrição em atividades. Também poderá representar a instituição e acompanhar contratos, garantindo conformidade com normas.



Carga horária: 40h semanais.



Grau de instrução: ensino médio completo.



Exigido: laudo de deficiência ou Certificado de Reabilitação Profissional (INSS) válido; flexibilidade para atuar aos fins de semana e feriados; experiência com atendimento ao público, venda de serviços e atividades, rotinas administrativas; familiaridade com metas e desafios; conhecimento em Pacote Office.



Desejável: CNH B; técnicas de negociação com o cliente.



- Assistente Administrativo - Exclusiva PcDR



Profissional atuará no suporte administrativo, organizando documentos, gerenciando e-mails, coordenando reuniões e controlando materiais de escritório. Também auxiliará em processos financeiros, elaboração de relatórios e atualização de sistemas internos. Poderá acompanhar contratos, garantindo conformidade com normas e políticas.



Carga horária: 40h semanais.



Grau de instrução: ensino médio completo.



Exigido: laudo de deficiência ou Certificado de Reabilitação Profissional (INSS) válido; experiência com rotinas administrativas; vivência com cadastros (pessoas, produtos, serviços); conhecimento em sistemas operacionais e Pacote Office.



Desejável: CNH B.



- Supervisor(a) de Programas Sociais



Profissional será responsável por supervisionar equipes de serviços sociais, apoiar o planejamento de atividades e avaliar a execução de projetos e eventos. Atuará na gestão de espaços, materiais e contratos, garantindo qualidade e conformidade com normas. Também irá colaborar com o planejamento orçamentário e a produção da unidade.



Carga horária: 40h semanais.



Grau de instrução: ensino superior completo em Pedagogia, Administração, Educação Física, Serviço Social e/ou áreas afins



Exigido: flexibilidade de horários para atuação aos finais de semana e feriados e para realizar viagens; disponibilidade para residir em Cataguases; experiência em atendimento ao cliente; habilidade em gestão de pessoas e de processos; domínio do Pacote Office; vivência em elaboração e acompanhamento de indicadores; contato e negociações com fornecedores; relacionamento com órgãos públicos, entidades não governamentais e empresas privadas.



Desejável: pós-graduação em Pedagogia, Administração, Educação Física, Serviço Social ou áreas afins.



- Instrutor(a) de Esporte e Lazer - Futsal e Vôlei



Profissional será responsável pelo planejamento e condução de treinos, especialmente em atividades de vôlei, além de acompanhar atletas em competições. Deverá garantir a segurança e conservação dos materiais esportivos utilizados. Atuará também na fiscalização de contratos, assegurando conformidade com normas e políticas internas.



Carga horária: 14h semanais.



Grau de instrução: ensino superior completo - bacharel em Educação Física, com registro ativo e regular no Conselho de Classe (CREF)



Exigido: conhecimento técnico e tático de futsal e vôlei; experiência com ensino coletivo das modalidades; conhecimento em Pacote Office.



Desejável: experiência em outras modalidades de esportes; pós-graduação em áreas afins; CNH B.



- Psicólogo(a) Clínico(a)



Profissional atuará no planejamento e execução de atividades de Psicologia, com foco em avaliação, diagnóstico e atendimento clínico a pacientes de todas as idades. Será responsável por manter registros organizados e confidenciais. Também poderá acompanhar contratos, garantindo conformidade com normas e políticas internas.



Carga horária: 12h semanais.



Grau de instrução: ensino superior completo em Psicologia, com registro ativo e regular no Conselho Regional de Psicologia (CRP).



Exigido: experiência em atendimentos clínicos, diagnósticos, acompanhamento psicológico e intervenção psicoterápica, por meio de diferentes abordagens teóricas; conhecimento do Pacote Office.



Desejável: experiência em programas de prevenção e promoção de saúde; pós-graduação em áreas afins.



- Analista de Ação Social Jr.



Profissional será responsável por planejar, executar e avaliar projetos e serviços, além de mediar parcerias e formalizar procedimentos. Atuará no acompanhamento de ações operacionais e administrativas, propondo melhorias nos processos. Também deverá garantir conformidade com a legislação e padrões técnicos.



Carga horária: 40h semanais.



Grau de instrução: ensino superior completo em em Serviço Social, Psicologia, Pedagogia ou áreas afins.



Exigido: experiência de atendimento a idosos; disponibilidade para viagens constantes; conhecimento em Pacote Office.



Desejável: CNH B; conhecimento em rotinas administrativas; vivência com público de alta vulnerabilidade e risco social; execução de ações educativas; conhecimento de projetos sociais; pós-graduação em Serviço Social, Psicologia, Pedagogia ou áreas afins.



- Técnico(a) de Manutenção



Profissional será responsável por realizar manutenções preditivas, preventivas e corretivas em instalações e equipamentos das unidades do Sesc. Deverá garantir a qualidade, segurança e cumprimento de prazos nas execuções. Também prestará suporte técnico à equipe e poderá atuar como fiscal de contratos.



Carga horária: 40h semanais.



Grau de instrução: ensino médio completo, acrescido de curso técnico completo em Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Eletromecânica ou Edificações e registro no conselho de classe (CRT).



Exigido: experiência em hidráulica predial; elétrica predial de baixa tensão; construção civil (alvenaria, reboco, pintura, assentamento cerâmico, assentamento de portas, ferragens, demolição e concreto); leituras e interpretação de desenhos técnicos; CNH B; conhecimentos básicos em Pacote Office; disponibilidade para atuar aos finais de semana e feriados.



Desejável: ensino superior em áreas afins; curso de eletricidade básica; cursos em comandos elétricos, sistema de aquecimento solar (elétrico e GLP), manutenção em rede de média tensão; conhecimento básico em serralheria e marcenaria; leitura e interpretação de desenhos técnicos de arquitetura, elétrica, PCI e hidrossanitário.



- Massoterapeuta



Profissional será responsável por aplicar técnicas de massagem e relaxamento, garantindo o bem-estar dos usuários. Deverá organizar a sala, controlar agendamentos e registrar os atendimentos em sistema. Também poderá atuar como fiscal de contratos, assegurando conformidade com normas. A vaga é inclusiva e valoriza a diversidade.



Carga horária: 12h semanais.



Grau de instrução: ensino médio completo acrescido de certificado em massoterapia e/ou acupuntura.



Exigido: experiência como massoterapeuta; conhecimento em Pacote Office.



Desejável: cursos de massagens relaxante, linfática, com pedras quentes, modeladora, entre outras.

Para mais informações basta clicar no link.

