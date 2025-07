A Polícia Militar (PM) registrou um assalto à mão armada que teve como alvo a funcionária de um estabelecimento comercial, no bairro Satélite, em Conselheiro Lafaiete, nessa segunda-feira (21). A PM foi acionada e já iniciou as diligências para localizar os criminosos.

De acordo com o relato da vítima, ao encerrar seu expediente, ela foi abordada na saída do comércio por dois indivíduos em uma motocicleta Honda vermelha. O passageiro do veículo, sem dar tempo para qualquer reação, sacou uma arma de fogo e, exigindo a bolsa da funcionária, puxou-a com violência.

Os assaltantes fugiram. Dentro da bolsa levada estavam cartões de banco e uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi detalhado.