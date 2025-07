A Polícia Militar (PM) registrou o roubo de um caminhão Ford Cargo 1622, de cor branca, subtraído nessa segunda-feira (21). O veículo estava carregado com 14 toneladas de ferragens.

O proprietário do caminhão relatou às autoridades que estava a caminho de Capela Nova quando foi abordado por dois homens armados. Um dos criminosos assumiu a direção do veículo, enquanto o outro manteve a vítima como refém. O motorista foi liberado em um matagal nas proximidades de Cristiano Otoni.

O roubo foi comunicado a todas as unidades do 31º Batalhão da Polícia Militar, que agora realiza o rastreamento do caminhão e dos autores do crime. A corporação não divulgou detalhes sobre possíveis suspeitos ou o andamento das investigações até o momento.