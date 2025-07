Na manhã de terça-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos e apreendeu um adolescente de 17 por tráfico de drogas em um condomínio no Bairro Grogotó, em Barbacena.

Durante patrulhamento para averiguar denúncia, os policiais localizaram os suspeitos escondidos entre os blocos do conjunto habitacional. Com o homem, foram encontradas 45 porções de maconha, três papelotes de cocaína, 24 pedras de crack e um celular. O adolescente estava com 22 buchas de maconha e R$30 em dinheiro.

Os dois foram encaminhados à Delegacia, junto com o material apreendido.

