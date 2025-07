Uma operação conjunta das forças de segurança de Minas Gerais e do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (23), visando desarticular um grupo criminoso especializado em furto de gado que atua na divisa entre os dois estados, com foco na zona rural de Palma, na Zona da Mata mineira.

A ação, que envolveu a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), e o apoio das Polícias Militares de ambos os estados (PMMG e PMERJ), resultou na prisão em flagrante de um jovem por tráfico de drogas.

Os mandados foram cumpridos em Miracema e no distrito de Paraíso do Tobias, no estado do Rio de Janeiro. A operação foi coordenada pela 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Muriaé, contando com o apoio de diversas delegacias mineiras, incluindo Ubá, Leopoldina, Viçosa e Juiz de Fora, além da 137ª Delegacia de Miracema (PCERJ).

O alvo da investigação é um grupo de criminosos suspeitos de abigeato, como é conhecido o furto de gado, com ações predominantemente nas áreas rurais que fazem fronteira entre os dois estados, especialmente no município de Palma.

Durante as buscas, diversos celulares foram apreendidos. O material será submetido a perícia técnica.

O jovem de 18 anos detido por tráfico de drogas foi encaminhado à Delegacia de Polícia em Miracema e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.