Na tarde de quarta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Muriaé abordou uma carreta que havia sido filmada por um usuário da rodovia realizando ultrapassagem proibida em uma curva entre as cidades de Miradouro e Muriaé, na BR-116.

O vídeo mostra o veículo de carga, que seguia da Bahia para São Paulo, forçando uma ultrapassagem em local sinalizado com proibição, quase colidindo frontalmente com um automóvel que trafegava no sentido contrário. O carro precisou desviar para a terceira faixa para evitar o acidente.

Durante a fiscalização, os policiais constataram ainda que o motorista não cumpria o tempo mínimo de descanso exigido por lei. O disco diagrama do cronotacógrafo indicava que, nas últimas 24 horas, a maior parada feita por ele havia sido de apenas 3 horas e 30 minutos.

O condutor foi autuado com base no artigo 67-C, §3º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e deverá cumprir uma parada obrigatória de 11 horas ininterruptas antes de retomar a viagem.

