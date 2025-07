Um homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (22), no município de Pedra Dourada, por manter 17 cães em condições inadequadas. De acordo com a perícia, 16 deles estariam sendo utilizados para caça de animais silvestres. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as diligências foram feitas com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente e do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MG).

Os animais estavam confinados em um canil improvisado, com pouca comida e água. Um dos cães não conseguia sequer se deitar por causa da corrente curta. O responsável foi preso e a esposa ficou como fiel depositária dos cães.

Em Gonzaga, na segunda-feira (21), uma vistoria no canil municipal constatou que cerca de 30 cães viviam em condições precárias, com estrutura inadequada, presença de fezes de ratos e brigas por comida e água. A secretária municipal de Meio Ambiente chegou a ser presa, mas foi liberada.

Os municípios deverão dar destino adequado aos animais e nomear profissionais veterinários para cuidar da saúde dos cães.

