Na tarde de quarta-feira (23), a Polícia Militar foi acionada em uma fazenda na zona rural do Engenho, em Alto Rio Doce, após denúncia de violência doméstica. Uma mulher de 63 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 46, com golpes físicos e com um capacete.

A vítima apresentava escoriações visíveis e estava exaltada. Ela informou que o casal está em processo de separação, mas ainda vive na mesma casa. O autor foi localizado na parte externa da residência, com sinais de embriaguez, e afirmou ter havido apenas uma "pequena discussão".

A mulher também relatou que o homem possuía arma de fogo e munições. Durante buscas, os policiais encontraram uma sacola com munições escondida no galinheiro, mas nenhuma arma foi localizada.

O autor foi preso pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e posse irregular de munição, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barbacena.